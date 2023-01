Corpo de paraense assassinada pelo ex-companheiro nos EUA ainda não foi achado

Segue em mistério o que realmente aconteceu para que Anna Laura Costa Porsborg, desaparecida em dezembro do ano passado, foi assassinada pelo ex-companheiro, Luís Antônio Gomes Akay, nos Estados Unidos da América. Ele está recolhido à disposição da polícia daquele país, segundo informou, por meio de nota, a Polícia Federal.

Anna Laura Costa Porsborg era natural de Santarém, no Estado do Pará, e servia ao Exército dos Estados Unidos. Desde o final de dezembro, ela não se comunicava com sua família no Brasil. Desconfiados, os familiares procuraram a Polícia Federal, delegacia de Santarém. Foi acionado o consulado do Brasil nos EUA e veio a triste confirmação da morte da jovem, pelo companheiro que não teria aceitado a separação. O FBI não confirmou como a jovem foi morta e nem o que disse o criminoso em depoimento. Também não informou acerca do paradeiro do corpo de Anna Laura.

Na tarde desta quarta-feira, 04, a PF, no Pará, emitiu uma nota se reportando acerca do lamentável episódio:

“A Polícia Federal foi informada pelo FBI, na segunda-feira, 02, sobre a morte de uma brasileira em Los Angeles, EUA. A mãe da vítima havia comparecido à Delegacia da PF em Santarém, na sexta-feira, 30, no intuito de informar sobre o desaparecimento da filha, já havia dois dias. O caso é investigado pela polícia de Los Angeles, com auxílio do FBI. A Polícia Federal presta apoio com informações, por meio de seu adido policial nos EUA.

“O casal de noivos morava em Virgínia e estava de férias em Los Angeles. O homem não teria aceitado o fim do relacionamento e confessou o assassinato, mas sem informar onde estava o corpo da vítima, na esperança de não ser condenado”.

O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, por meio do Consulado-Geral do Brasil nos EUA, informou estar prestando assistência aos familiares de Anna Laura, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.

