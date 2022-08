Corpo de recém-nascido é encontrado em aterro sanitário de Paragominas 

Funcionários do aterro sanitário de Paragominas, região sudeste do Pará, encontraram o corpo de um bebê recém-nascido na tarde desta terça-feira (2). As informações são do site BO Paragominas.

A polícia informou que a criança ainda estava com o cordão umbilical. A suspeita é de que o bebê seja uma menina. Não há informações se alguma pessoa chegou a ver o momento em que a criança foi deixada no lixão.

A Polícia Científica do Pará (PXCP) realizou a perícia e removeu o corpo do bebê do local. Exames de necropsia serão realizados para tentar identificar a causa da morte. O caso segue em investigação pela Polícia Civil (PC).

Ajude a polícia com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: O Liberal