Jovens de baixa renda já podem tirar CNH gratuitamente com programa estadual

Lançado nesta terça-feira (1º), o Programa Social CNH Pai D’égua busca formar, qualificar e habilitar jovens de baixa renda como condutores de veículos automotores, de forma gratuita. A iniciativa é do Governo do Estado do Pará, por meio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), e será coordenado pelo órgão, que usará recursos próprios para a sua realização.

Nos próximos dias, o Detran fará as projeções e análises para dar início ao programa. Serão contemplados, de imediato, alunos do ensino médio da rede estadual de ensino, jovens de áreas rurais inscritos no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e no CadÚnico.

O diretor-geral do Detran, Marcelo Guedes, explica que “serão lançados editais para o ingresso desses beneficiários e eles serão selecionados em parceria com toda a rede credenciada do Detran”.

A política pública facilita o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pode trazer oportunidades às pessoas que precisam investir na sua formação para se inserir no mercado de trabalho.

De acordo com o governador do Estado, Helder Barbalho, houve um diálogo intenso com a Assembleia Legislativa para a construção da ideia do programa, assim como com o Detran. O projeto é de autoria do deputado estadual Hilton Aguiar.

Fonte: O Liberal