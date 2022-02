Corpo de vítima de naufrágio em Itaituba é encontrado; duas pessoas seguem desaparecidas

Mais uma vítima do naufrágio de uma embarcação, ocorrido no último domingo (06), na comunidade São Luiz do Tapajós, em Itaituba, foi localizada na manhã desta terça-feira (08). Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver foi encontrado durante buscas pela região. De um total de quatro passageiros da “voadeira”, todos homens, um foi encontrado com vida, um morreu e outros dois seguem desaparecidos.

O corpo da segunda vítima foi localizado por volta das 10h. Os bombeiros informaram que já estão há três dias procurando pelos passageiros da embarcação, que afundou no domingo com quatro homens. Algumas horas depois do acidente, populares resgataram um sobrevivente do naufrágio, que informou às autoridades sobre o ocorrido.

Ainda na tarde de domingo, bombeiros localizaram coletes salva vidas e parte do toldo da embarcação na área onde ocorreu o naufrágio. A Polícia Militar informou que os quatro passageiros estavam pescando nas proximidades das corredeiras da localidade, quando o acidente aconteceu. As buscas seguem na região, com o auxílio de mergulhadores profissionais.

Fonte: O Liberal