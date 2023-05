Corpo do ator Jeff Machado é encontrado no Rio de Janeiro

O corpo do ator Jeff Machado, que estava desaparecido desde 27 de janeiro, foi encontrado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (22). De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), os restos mortais do ator estavam queimados e concretados em um baú.

– O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem [23], no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo é dele. A família já foi avisada, por mim, agora – confirmou o advogado Jairo Magalhães ao G1 nesta quarta (24).

O baú com os restos mortais de Jeff estaria enterrado a uma profundidade de dois metros. A família do ator embarca para o Rio nesta quarta para fazer a liberação do corpo no IML e encaminhar os trâmites para o sepultamento.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime. A Polícia Civil trabalha para desvendar a motivação.

Jeff Machado tinha 44 anos e já atuou na novela Reis, da Record.

O DESAPARECIMENTO

Em janeiro, o sumiço do artista foi notado após seus oito cachorros serem encontrados em situação de abandono. Dois cães, inclusive, estavam mortos.

Amigos e familiares relataram que Jeff é apaixonado pelos animais e, por isso, estranharam a situação. O ator não atendia ligações desde 27 de janeiro. Ele apenas respondia a mensagens de texto, no entanto, erros de português causaram estranheza na família, visto que Jeff, que tem formação em jornalismo, não costumava cometê-los.

Ainda sobre a escrita, a última publicação em seu perfil no Instagram foi sete dias antes do desaparecimento; mas familiares e amigos próximos garantem que a legenda “Recomeço. Gratidão!” não era do feitio do ator. Nesta publicação há centenas de mensagens de internautas questionando o seu paradeiro.

Natural de Araranguá, em Santa Cantarina, Jeff morava no Rio de Janeiro há mais de 15 anos.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação