Corpo dos Bombeiros realiza palestra de Prevenção a Acidentes Domésticos em Santarém

Nesta quinta-feira (21) a Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Projeto Cidadania Ativa: Idosos Protagonistas em Ação, irá realizar uma palestra demonstrativa sobre Prevenção de Acidentes Domésticos.

A palestra será realizada a partir das 9h da manhã, e contará com a presença de 40 idosos das áreas do Mararu e São Braz, e será ministrada pelo Corpo dos Bombeiros com o objetivo de levar informação qualificada de prevenção e cuidados aos idosos no ambiente doméstico.

O projeto visa resgatar e valorizar o papel social do idoso, seus saberes, experiencias e vivencias, através de ações que os mantenham ativos como cidadãos. Atende idosos, e indiretamente seus familiares, através de visitas domiciliares e grupos de atividades coletivas, nas áreas da Nova República, Santarenzinho, Aldeia, Mararu, São braz e indígenas da etnia Warão.

Foto: Reproduçaõ lavierose