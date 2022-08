Corpo é encontrado amarrado em tronco à beira do rio na Ilha do Marajó

Nesta terça-feira (9), um corpo foi encontrado na localidade de ilha das Araras, entre os municípios de Breves e Curralinho, na Ilha do Marajó, no Pará.

De acordo com informações, o corpo do sexo masculino, foi encontrado por ribeirinhos e estava preso, por uma das pernas que estava amarrada com uma corda em um tronco de madeira a beira do um rio.

A Polícia Militar no município de Breves, foi acionada até o local para atender a ocorrência. O corpo foi removido pela Polícia Científica do Pará. O caso segue sendo investigado.

Fonte: Debate com Roma News