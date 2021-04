Corpo é encontrado boiando às margens do Rio Uraim, na zona rural de Paragominas

PC acredita que a vítima seja Helice Ribeiro da Silva, que estava desaparecido desde o dia 6 de abril

O corpo de um homem foi encontrado boiando às margens do Rio Uraim, na zona rural de Paragominas, sudeste paraense, na noite da última quinta-feira (15). A Polícia Civil acredita que a vítima seja Helice Ribeiro da Silva, que estava desaparecido desde o último dia 6, e pode ter sido assassinado. As motivações e autoria do crime ainda estão sendo investigadas.

A PC informou que foi informada pela Polícia Militar (PM) de que um morador da colônia Uraim, na zona rural do município, havia comunicado o encontro de um cadáver às margens do rio, há alguns quilômetros do povoado local.

Diante do fato, o delegado e os investigadores plantonistas foram até o local, juntamente com o Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves. No entanto, as equipes tiveram dificuldades para encontrar o local onde o corpo estava.

Por conta do risco de chuva e do possível deslocamento do corpo, mesmo estando de noite, as buscas continuaram durante a madrugada, com o apoio de moradores da região. Após horas de buscas, o corpo foi encontrado, já em avançado estado de decomposição.

Há indícios que o corpo seja de Helice Ribeiro, já que as roupas da vítima estavam preservadas e eram compatíveis com a descrição dada pelos familiares. O corpo foi removido pelo CPC Renato Chaves para realização da necropsia e identificação cadavérica.