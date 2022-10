Corpo é encontrado ‘boiando’ no Rio Tocantins em Marabá

Na tarde da quinta-feira (13), um corpo do sexo masculino (sem identificação) foi avistado, por volta de 15h, “boiando” nas águas do Rio Tocantins, em frente ao Bairro Santa Rita, Núcleo Marabá Pioneira, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com informações locais, o trabalhador de uma oficina de “calafetação de barco” foi carregar seu aparelho celular, avistou o corpo e acionou o Corpo de Bombeiros (CBM). O cadáver foi arrastado para a margem do Rio Tocantins próximo ao antigo “Areal Piuaí”.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) colocou os restos mortais da vítima na viatura, mas, ao tentar sair do local, o carro terminou atolando. No início da noite, por volta de 18h, a vítima ainda não teria sido identificada e continuava no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves à espera de parentes.

Fonte: Portal Debate