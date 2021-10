Corpo é encontrado com marcas de perfurações no bairro de Nazaré

Na manhã desta quinta-feira (14), um cadáver foi encontrado em um prédio comercial na Avenida Governador José Malcher, bairro de Nazaré, em Belém.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, no começo da manhã, o dono do prédio, que está desativado e anunciado para venda, entrou no local e encontrou um cadáver de um homem esfaqueado.

Ainda segundo a polícia, tudo indica que a vítima seja uma pessoa em situação de rua. Até o momento não se sabe o que levou à morte do homem.

Além da policia, o Centro de Perícias Científicas Renato chaves também segue no local analisando a cena e fazendo trabalho de remoção do cadáver.

