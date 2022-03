Corpo é encontrado com sinais de estrangulamento no São Félix

Um homicídio foi registrado no Bairro Francolândia, Núcleo São Félix, em Marabá, na tarde desta terça-feira (22). Conforme informou a Polícia Civil, por volta das 13h40 o Núcleo Integrado de Operações Policiais (Niop-190) foi acionado com a informação de que um corpo foi localizado.

A vítima foi identificada como Marcos Pereira Lima, de 23 anos, e estava desaparecida desde o dia anterior, segunda (21), quando foi vista pela última vez por volta das 16 horas. O cadáver, jogado em um matagal próximo de onde Marcos vivia, apresentava sinais de estrangulamento e pancada na cabeça.

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil esteve no local fazendo os primeiros levantamentos, com apoio da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizada a autópsia.

Por: Luciana Marschall

Fonte: Correio de Carajás