Corpo é encontrado dentro de lona no bairro do Coqueiro, em Belém

O corpo de um homem não identificado foi encontrado na tarde da quinta-feira (29) no km 8 da avenida Augusto Montenegro, no bairro do Coqueiro, em Belém.

A vítima foi encontrada amarrada, sem camisa, em uma lona azul ao lado de um poste de energia.

Equipes da Polícia Científica do Pará e viaturas da Polícia Civil e Polícia Militar estão no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Unidade Integrada do bairro do Tenoné e que equipes foram encaminhadas ao local onde o corpo foi localizado

Segundo a PC, o corpo foi encontrado amarrado, envolvo a um plástico azul, e perícias foram solicitadas.

A PC informou ainda que diligências estão sendo conduzidas para levantar informações sobre motivação e autoria do crime e que informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Reprodução