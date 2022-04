Corpo é encontrado em rio de Curuçá

O corpo de um homem não identificado foi encontrado por pescadores na manhã desta quinta-feira (7), na Vila de Abade, que pertence ao município de Curuçá, no nordeste paraense. O cadáver estava em estado avançado de decomposição e não pode ser identificado.

Os pescadores carregaram o corpo até a orla da Vila e uma equipe da Polícia Militar esteve no local e acionou os demais órgãos responsáveis para que fosse feita a remoção . O Instituto Médico Legal (IML) fará exames, inclusive o de DNA para que seja feita a identificação. Ainda não há informações confirmadas sobre a identificação do corpo ou se apresentava algum sinal de violência, mas a suspeita é que seja de um pescador local que tenha sido vítima de afogamento.

O caso foi registrado na delegacia de Curuçá, e será feita a investigação e colhido o depoimento de testemunhas. Acompanhe as atualizações sobre o caso no site A província do Pará.

Informações: O Liberal

Foto: Reprodução Internet