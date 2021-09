Homem é encontrado desacordado próximo a estacionamento de shopping de Belém

Na manhã desta segunda-feira (13), um homem foi encontrado desacordado às proximidades do estacionamento de um shopping localizado na avenida Centenário, no bairro do Mangueirão, em Belém.

Segundo a PM, a vítima possui um ferimento grave no pé e que formigas já estavam corroendo o corpo. Rumores de que ele estava morto chegaram a ser levantados, mas logo foi identificado que ele estava vivo e uma equipe do Samu o transferiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta. Já acordado, ele informou que é andarilho e que é natural de São Paulo.

As primeiras informações era de corpo sem vida