Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Parauapebas￼

Um corpo do sexo masculino foi encontrado no inicio da tarde de quarta-feira (16), em uma região de mata, às margens da estrada de acesso à Vila Paulo Fonteles, zona rural do município de Parauapebas, sudeste do Pará. A Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil busca identificar a vítima.

Segundo informações, por volta das 16h30, a Polícia Civil foi acionada e recebeu a informação de que um corpo foi encontrado às margens da estrada que dá acesso à localidade. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local para averiguar o caso.

No local, os policiais civis encontraram um corpo do sexo masculino, pele negra, vestindo calça jeans e camisa azul, com aproximadamente 1,70 de altura, provavelmente cabelos pretos carapinhas, além de uma tatuagem de um dragão nas costas, no lado direito.

Devido o corpo já estar em avançado estado de decomposição, não foi possível saber como a vítima foi morta. Posteriormente, o cadáver foi removido pelo técnicos do Instituto Médio legal (IML), para perícia no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Parauapebas.

Diante dos fatos, a Polícia Civil iniciou investigações afim de identificar a vítima e apurar o crime.

Fonte: Portal Debate, com Pebinha de Açúcar