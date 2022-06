Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Altamira

Um corpo que seria do sexo feminino foi encontrado na manhã de ontem, sexta-feira, 24, dentro de uma área de mata, em um ramal próximo ao antigo Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste paraense, região do Xingu, no Pará. O corpo está em estado avançado de decomposição

A Policia Militar foi acionada juntamente com a Polícia Científica do Pará, que fez a remoção do corpo e levou para a necropsia.

Segundo informações procedentes de Altamira, só com o laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção local, será possível identificar a causa da morte da pessoa ainda não identificada, cujos restos mortais ainda não foram reclamados por ninguém da família. No entanto, a polícia não descarta a possibilidade de um homicídio, o que será apurado.

Denúncias podem ser feitas ao 181 ou 190.

Imagem: Marinaldo Barros