Corpo encontrado decapitado no Rio Tocantins é de jovem de 19 anos que estava desaparecida

Familiares da vítima fizeram o reconhecimento e identificaram Naiury Pereira de Araújo, de 19 anos, que sumiu no último dia 4

O mistério que rondava o achado macabro de um cadáver decapitado, cuja cabeça foi encontrada em Marabá, e o corpo em Itupiranga, na manhã do último sábado (10), chegou ao fim. Nesta segunda-feira (12), familiares da vítima fizeram o reconhecimento: trata-se da jovem Naiury Pereira de Araújo, de 19 anos de idade, que estava desaparecida desde o último dia 4. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que disse que instaurou um inquérito para investigar o caso.

De acordo com a Polícia Civil, parentes da vítima conseguiram identificá-la por meio de marcas características do corpo, no Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Ainda não há maiores informações sobre a autoria e as motivações do crime, que tem claras características de uma execução. O caso segue sendo investigado.

Relembre o caso

Na manhã de sábado (10), mergulhadores do 15º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) de Abaetetuba, que estão em Marabá como reforço do verão, localizaram a cabeça da jovem, por volta das 9h, boiando próximo à vegetação que margeia o Rio Tocantins, perto de um balneário na Folha 06. Pouco mais de uma hora depois, o corpo da vítima foi encontrado na Praia dos Macacos, em Itupiranga, distante cerca de 50 quilômetros de Marabá.

De acordo com informações da Polícia Civil, provavelmente o corpo, separado da cabeça, foi desovado pelos assassinos no rio e, devido à forte correnteza, as duas partes foram separadas. A cabeça da vítima ficou presa em uma área de vegetação, em Marabá, enquanto o corpo foi parar em Itupiranga. A mulher estava com as mãos amarradas com um carregador de celular, e as pernas amarradas com uma corda.

Outro caso

Dias atrás, o corpo de um homem foi encontrado morto boiando também no Rio Tocantins, no mesmo trecho onde a cabeça da mulher foi localizada. No momento da remoção do corpo, foi verificado que a vítima era homem e possuía várias perfurações de arma branca, além de sinais de esgorjamento (cortes profundos no pescoço provocados por faca ou outro objeto), assim como a mulher, que foi decapitada.

O homem estava nu, boiando com as mãos amarradas para trás. Até sexta-feira (9), ele permanecia sem identificação. As características em comum entre os dois crimes indicam que os casos possam ter ligação, mas tudo segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil em Marabá.

Denúncias

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos autores dos crimes seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.