Corpo sem braços, pernas e cabeça é encontrado ‘boiando’ no Rio Tocantins

Na última sexta-feira (1º), um corpo (sem identificação) foi localizado, “boiando”, nas águas do Lago da Hidrelétrica de Tucuruí, próximo à Vila Rosa, no leito do Rio Tocantins, em Tucuruí, sudeste do Pará, por populares que moram na região.

O cadáver flutuava nas imediações da “Ilha Altamira 7” e “Ilha Urubu”, em avançado estado de decomposição, mas não tinha os braços, pernas nem cabeça. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica.

Os restos mortais ficaram armazenados no IML, porque nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. De acordo com a Polícia Civil, um exame de DNA deverá ser realizado para tentar se identificar o morto. O achado macabro chocou os moradores da pequena Vila Rosa.

Fonte: Portal Debate