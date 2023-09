Corpos de vítimas de queda de avião no Amazonas vão para Manaus

Os corpos das 14 pessoas, entre elas o piloto e co-piloto, vítimas da queda do avião no Amazonas, serão levados neste domingo (17) para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, onde passarão por procedimento de reconhecimento e liberação para as famílias.

Nesse sábado (16), o avião modelo bandeirante, prefixo PT-SOG, operado pela Manaus AeroTáxi, caiu quando tentava se aproximar do aeroporto de Barcelos, município localizado a 400 quilômetros da capital amazonense. Dos 14 mortos, 12 eram turistas que praticavam pesca esportiva..

O governo do Amazonas informou que equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de investigadores da Força Aécio Brasileira (FAB) deixaram Manaus na manhã de hoje. Eles embarcaram em dois voos para realizar a operação de resgate dos corpos, em Barcelos.

O acidente ocorreu durante o procedimento de pouso. Chovia muito na região no momento da queda da aeronave. Ainda não é possível determinar as causas do acidente. A investigação será conduzida pela Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Civil.

Edição: Aécio Amado

Fonte: Agência Brasil Foto: Portal Remador