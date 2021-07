Corpos encontrados: um, carbonizado em carro incendiado; outro, em rio

O corpo carbonizado de uma pessoa não identificada foi encontrado dentro de um carro incendiado, na madrugada de hoje (18), na zona rural de Novo Repartimento, na Região do Lago de Tucuruí, no sudeste paraense. Já na Ilha de Mosqueiro, Distrito de Belém, o cadáver de um homem foi encontrado boiando pelos bombeiros.

Quando o dia estava amanhecendo, um veículo do tipo utilitário foi encontrado incendiado por moradores do assentamento Manuelito, em uma vicinal de acesso à comunidade, no município de Novo Repartimento. Dentro do veículo estava o corpo carbonizado de uma pessoa ainda não identificada.

Como o local é de difícil acesso, os moradores avisaram a Polícia Civil através das redes sociais e aplicativos de mensagens, postando fotos da caminhonete incendiada, informando que não era possível saber se foi acidente ou homicídio.

O local é uma via secundária que dá acesso a outra vicinal, conhecida como km 49, que sai na BR 230, a Rodovia Transamazônica. Somente a perícia criminal vai poder identificar a causa da morte, mas como não havia sinais de colisão com outro veículo, nem de capotamento, é provável que tenha ocorrido um crime seguido de incêndio.

Somente depois de identificar a vítima e ouvir familiares e amigos, além de moradores do assentamento que possam ter visto alguma coisa, é que a Polícia Civil vai poder traçar uma linha de investigação.

Em Mosqueiro, o corpo de um homem não identificado foi encontrado boiando por pescadores, que acionaram os militares do Corpo de Bombeiros, na tarde de ontem (17). O corpo foi resgatado e transferido para o Instituto Médico Legal de Belém, onde a causa da morte será esclarecida.

