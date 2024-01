Correa convoca reunião com credores para tratar de dívida

No próximo dia 18, o empresário Alexandre Correa fará uma reunião com os credores da empresa que ele possui com Ana Hickmann, a fim de tratar das dívidas que chegam a R$ 30 milhões. Na ocasião, ele pretende fazer acordos e repassar bens e imóveis a fim de finalizar processos.

A reunião foi convocada pelo próprio empresário por meio de um edital protocolado na Justiça. Segundo informou o advogado de Correa, Enio Martins Murad, à Folha de S.Paulo, o patrimônio de Correa e Ana Hickmann é de R$ 50 milhões.

– Como Alexandre é dono de 50% do valor da empresa, cabe a ele acertar as dívidas correspondentes a esse montante [cerca de R$ 15 milhões]. As dívidas correspondentes à parte de Ana Hickmann deverão ser quitadas por ela – disse Murad.

Ainda de acordo com o advogado, seu cliente teria pedido à apresentadora, antes da separação, que eles vendessem parte do patrimônio, mas ela não aceitou.

Ana Hickmann acusa o marido de destruir seu patrimônio, falsificar assinaturas e fazer movimentações sem o seu conhecido. Ela também denunciou Correa por lesão corporal e violência doméstica.

