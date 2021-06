Corregedoria apura suposta má conduta de policiais civis no Oeste do Pará

Foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), portarias da Corregedoria Geral da Polícia Civil, determinando a apuração presença de pessoas sem vínculo com a Polícia Civil prestando serviços na delegacia do município de Oriximiná, no oeste do Pará. Uma dessas pessoas seria uma presa. Outra portaria apura a conduta de policiais em relação a uma presa acautelada por mais de 15 dias em uma sala da delegacia da cidade.

As denúncias contra a má condutas de policiais que comandam a Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná partiu de um servidor. Segundo ele, pessoas sem vínculo formal com a PC estariam trabalhando e prestando serviços de segurança na Depol. Inclusive uma presa desempenhando atos policiais na delegacia do município.

A outra denúncia está relacionada à situação de uma presa identificada apenas por ‘Marta’, que estaria acautelada por mais de 15 dias em uma sala da delegacia de Oriximiná. O servidor que formulou a denúncia juntou vários documentos que comprovam as supostas irregularidades.

Para ambos os procedimentos, a Corregedoria da Polícia Civil determinou prazo de 15 e 30 dias, respectivamente para os devidos esclarecimentos e providências.

