Corregedoria apura suposto abuso de autoridade na cadeia feminina de Santarém

O corregedor-geral penitenciário do Estado do Pará, Renato Nunes Valle, também assinou a portaria nº 0156/2022-CGP/SEAP, tornando pública a instauração de sindicância administrativa investigativa para apurar denúncia de suposto abuso de autoridade, constrangimento e coação a particulares por policiais penais do Centro de Recuperação Feminino de Santarém (CRFS).

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

De acordo com os autos do processo, os fatos ocorreram durante uma abordagem em restaurante no dia 25 de maio de 2021, conforme consta no ofício nº 104/2021- SEC/CRFSTM/SEAP, encaminhado à Corregedoria.

Os servidores Bruno Costa Pinheiro de Sousa, Elizabeth Malcher Vilhena e Adriana Ferraz do Prado Maués foram designadas pela Corregedoria para conduzirem as investigações.

Fonte: O Estado Net