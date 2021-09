Corregedoria da Polícia Civil investiga se policial recebeu benefícios pagos pela Prefeitura de Novo Progresso

Um policial civil lotado na 16ª Seccional Urbana de Santarém, no oeste do Pará, está sendo investigado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil por supostamente ter recebido diárias da Prefeitura Municipal, durante sua estadia no município de Novo Progresso, no sudoeste do estado,

De acordo com ofício nº 127/2021-MPPA/1ªPJNP de 30/07/2021 e a Notícia Fato nº 053/2019 encaminhados à Corregedoria, o servidor teria, em tese, agido de forma incompatível e indevida quando aceitou receber benefícios pagos pela Prefeitura em suas estadias na cidade.

Conforme portaria assinada pelo corregedor geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly Maués Júnior, foi designada a delegada Rafaella Lacerda Figueiredo, da Corregedoria Regional do Baixo e Médio Amazonas (12ªRISP), para presidir a apuração administrativa interna.

O nome do policial não foi divulgado. Apenas as iniciais de seu nome T.M.S., foram informadas na portaria da Corregedoria Geral da Polícia Civil, publicada no último dia 30 de agosto.

Fonte: O Estado Net