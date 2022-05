Corregedoria da Polícia Civil investiga sumiço de peças de veículos apreendidos em Itaituba

A Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado do Pará (Corregepol), determinou a instauração de apuração administrativa interna para investigar o furto de peças de veículos apreendidos que estavam no pátio da Superintendência de Polícia Civil de Itatuba, no sudoeste do Pará.

Por ordem do corregedor geral da PC, Raimundo Benassuly Maués Júnior, foi publicada portaria designando o delegado Edinaldo Silva de Sousa, da Corregedoria Regional do Tapajós (15ª RISP), para proceder com a apuração pelo prazo de 30 dias.

O furto de peças de veículos apreendidos pela Polícia Civil, que se encontravam custodiados no pátio da Superintendência Regional de Polícia, gerou o BOP nº 62/2022.102199-9 e IPL nº 62/2022.100239-9.

“Considerando que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados, determino a apuração com as providências de alçada”, determinou o corregedor geral.

Fonte: O Estado Net