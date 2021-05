Correio espanhol gera polêmica ao lançar selos sobre igualdade racial com maior valor para o mais claro

Uma tentativa da empresa estatal de correios da Espanha em fazer campanha pela igualdade racial em selos postais recebeu muitas críticas nesta semana.

O motivo: foram disponibilizados a partir de terça-feira (25) quatro selos em diferentes tonalidades de pele. Os selos vendidos com valor mais barato nessa campanha eram justamente os que representavam a tonalidade mais escura da pele negra. O mais caro representava a pele mais branca.

“No fim da história, uma campanha contra o racismo mostrou uma mensagem claramente racista”, criticou o autor Moha Gerehou, em entrevista à Associated Press.

A campanha faz parte de uma homenagem da estatal espanhola a George Floyd, homem negro morto por violência policial nos Estados Unidos há um ano e que gerou protestos não só entre os americanos, mas em diversas partes do mundo.

O serviço postal disse que os selos “refletem uma realidade injusta e dolorida que não deveria ser permitida”.

Mas autoridades do próprio governo espanhol pediram que a empresa Correos retirasse rapidamente de circulação esses selos. Antumi Toasijé, historiador que chefia o Conselho para a Eliminação da Discriminação Étnica e Racial, disse:

“Uma campanha que revolta justamente aqueles que ela diz defender é sempre um erro”.

Mesmo com as críticas, a Correos não havia retirado a campanha de circulação até a última atualização desta reportagem. E, segundo a agência Associated Press, a estatal não quis comentar o caso.

Fonte; G1