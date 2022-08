Correios do Pará  vai leiloar 84 motocicletas

Para aqueles que estão pensando em adquirir um veiculo de duas rodas, deve ficar de olho nesta oportunidade, os Correiros de Belém vai realizar no dia 1° de setembro, um leilão eletrônico para alienação de 84 motocicletas consideradas inoperantes as atividades da empresa.

Os interessados em participar do leilão, precisam realizar um cadastro presencial em uma agencia do Banco do Brasil e encaminhar proposta pela plataforma Licitações-e, pelo nº 943541.. Após isto, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa que será online.

Por meio do site www.licitacoes-e.com.br é possível consultar os lotes, basta colocar o numero de licitação na barra de busca, localizada à direita. Após a confirmação pedida o usuário é direcionada para a pagina contendo todas as informações da licitação.

Já as visitas dos veículos podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h30, no Complexo Ananindeua (BR 316, KM 4, S/N, Coqueiro – Ananindeua/PA) ao lado do viaduto do Coqueiro.

Foto Ilustração: Reprodução enfoquems