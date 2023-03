Correnteza leva ponte improvisada sobre o Canal do Galo

A forte chuva que caiu sobre Belém desde as primeiras horas da madrugada causou transtornos por toda parte. Uma ponte foi levada pela correnteza com o transbordamento do Canal do Galo na Travessa Timbó, divisa dos bairros da Pedreira e Sacramenta. Ninguém saiu ferido durante o incidente o ouvido nesta terça-feira, 14.



A Defesa Civil Municipal esteve na área observando os estragos.



Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Belém informa que a ponte, de madeira e improvisada, será refeita até a conclusão da estrutura metálica definitiva que será instalada no local.



A ponte ora destruída ligava as duas margens do Canal do Galo na Timbó.

No vídeo que circula pelas redes sociais alguém cita que uma pessoa acabara de passar quando ocorreu a destruição da estrutura.

Imagens: Erison Jr/Ronabar