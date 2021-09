Correr na esteira funciona? Aprenda a usar o equipamento corretamente

Correr na esteira funciona mesmo ou é melhor correr na rua? Quase todo iniciante em atividades físicas já deve ter se questionado. E a resposta é sim, funciona. Mas, também depende um pouco do objetivo. Para pessoas que estão se preparando para alguma prova ao ar livre, é claro que o indicado é realizar treinos na rua. A prática vai simular muito mais as exigências da competição. Nesse caso, a esteira funcionaria apenas como um complemento para dias em que não for possível correr na rua.

Mas, se o objetivo é emagrecer ou melhorar o condicionamento físico, a esteira funciona tanto quanto correr na rua. Existem vantagens e desvantagens em ambas as modalidades. Cabe ao próprio atleta analisar os aspectos de cada tipo de corrida e escolher o que é melhor para ele, de acordo com o momento. Nada impede que o indivíduo também intercale os treinos na rua, com treinos na esteira. Basta ter um bom profissional para ajudá-lo na decisão.

FONTE METROPOLES