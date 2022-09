CORRIDA DA VIDA

Imagine, um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como Moisés. Este era Josué. Josué recebeu de Deus uma grande missão: conduzir o povo hebreu e conquistar a terra que lhe fora prometida, como se fosse uma grande corrida… e essa corrida acontece nos nosso dias onde todos temos que correr, mirar o alvo e seguir, onde muitas vezes precisamos fazer a corrida uns dos outros. E Josué se sentiu desanimado em substituir (fazer a corrida de outra pessoa) Moisés na condução do povo para a terra prometida, mas Deus prometeu que estaria com ele.

VOCÊ JÁ SENTIU MEDO EM SUBSTITUIR ALGUÉM EM UMA DETERMINADA TAREFA? Deus sabe o que faz, Ele sabe de todas as coisas! Se Deus lhe deu um desafio, erga a sua cabeça, sê forte e corajoso. Somos geração eleita (1 Pedro 2:9), Deus capacita os seus escolhidos e você foi escolhido pelo Todo Poderoso.



VOCÊ TEM SE SENTIDO DESANIMADO ULTIMAMENTE DIANTE DE ALGUM DESAFIO EM SUA VIDA? De fato, certos desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento. Essas reações ocorrem quando focamos apenas nas dificuldades, nos dando a falsa impressão que “Deus não está conosco”.



QUAL A IMPORTÂNCIA DE NOVOS CICLOS EM NOSSAS VIDAS? Neste capítulo de Josué 1 estudo é relatado o início de um novo ciclo para os israelitas, no qual a promessa feita aos seus antepassados seria cumprida. Depois de Moisés ungir Josué como o novo líder do povo e de seus olhos verem a terra prometida, isto é, Canaã, o libertador de Israel faleceu. Então, o próprio Deus tratou de dar algumas orientações a Josué para encorajá-lo na difícil empreitada de conquistar todo o território cananeu.

O Senhor disse a Josué: “Não to mandei eu? Seja forte e corajoso! Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares” (Josué 1:9). Aqui está a grande explicação sobre como alguém pode cumprir essa exortação divina e ser forte e corajoso nesta vida. Isso quer dizer que Deus não ordena que o crente seja forte e corajoso e depois o abandona a sua própria sorte. Ele não apenas diz: “Seja forte e corajoso”; mas também diz: “Não temas, nem te espantes; porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares”. Podermos ser fortes e corajosos porque o próprio Deus é quem nos capacita, nos fortalece e nos guia. Ele é quem habilitada o seu povo a cumprir os seus preceitos. Bem lemos no livro de Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força” (Neemias 8:10). Deus te abençoe!