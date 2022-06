Corrida de Lazer e Passeiro envolvem funcionários e amigos da Caixa

A diretoria do Caixaparah, por meio do Departamento de Esportes, realizou a tradicional Corrida de Lazer e também o movimentado Passeio, envolvendo, exclusivamente, funcionários das agências da Caixa Econômica Federal no Estado do Pará. A atração principal foi a participação do novo Superintendente Regional da instituilão bancária federal, bancário Árthemis Luis Nogueira de Morais, além da convidada do evento, Carmen Leal.

A seleta dupla foi recepcionada pelo casal Alberto Henrique e Aline Araújo. Logo após as premiações, os participantes foram recebidos pela diretoria do Caixaparah, com um belo café da manhã.

O novo Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Árthemis Luiz Nogueira de Morais, inclusive, participou da programação do Passeio, com Alberto Henrique e esposa Aline Araújo. Na ocasião, ele enalteceu a beleza da organização e o número de gerentes e funcionários participantes que enriqueceu mais a movimentada programação festiva e alguns participantes surpreenderam com excelentes preparos físicos e tecnicos, o que comprova que bancários também participam e gostam de esportes.

RESULTADO CORRIDA FENAE!

Categoria masculina ( Sócio Caixa/Cooperado Caixa)

1° Gilson ( Sócio Caixa)

2° Sadnelson (Sócio Caixa)

3° Raimundo (Sócio Caixa)

Categoria Masculino Convidado

1° Ribamar (Célio Lobato)

2° MANOEL ( Papão Léguas)

3° Almir (Papão Léguas)

Categoria Feminino Sócio Caixa/Cooperado Caixa)

1° Nilma Melo (Sócio Caixa – dependente)

2° Luana de Oliveira (Cooperado Caixa)

3° Leide Lima (Cooperado Caixa)

Categoria Feminino Convidada

1° Luciana Aquino

2° Cristiane Gouvêa (Papão Léguas)

3° Milene Barros (Célio Lobato)

Imagem: Nonato Batista/Ronabar

O casal Aline Araújo e Alberto Henrique com o novo Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal