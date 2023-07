Corrida do Sol abre o Verão 2023 em Mosqueiro

A tradicional Corrida do Sol, em Mosqueiro, abriu a programação oficial de Verão 2023, na manhã deste domingo, 2. O evento esportivo reuniu centenas de atletas que correram por dez quilômetros na orla da ilha. Os participantes passaram por várias praias de Mosqueiro. A Corrida do Sol foi uma realização Chip Belém, Prefeitura Municipal de Belém, Governo do Estado do Pará e TV Cultura.

O primeiro colocado no masculino foi Pedro Paixão do Nascimento, natural de Marapanim. O atleta contou que a colocação foi uma surpresa para ele. “O sentimento é uma emoção e alegria, ao mesmo tempo, porque eu não esperava ganhar. Eu vim somente para completar a prova, mas eu senti que dava, fui para cima. Concorrendo com grandes atletas que tem nome e eu estou muito feliz mesmo. Eu estou vindo de uma rotina de corridas e acredito que, apesar de não estar treinando, as corridas estão me dando desenvolvimento”, destacou.

Inscrições esgotadas

A largada da Corrida do Sol 2023, na ilha de Mosqueiro, ocorreu pontualmente às 6h, na praia do Chapéu Virado. A prova, que contou com trajeto total de 10 km, teve inscrições esgotadas. Ao sair do Chapéu Virado, os atletas deram retorno no Hotel Farol, e passaram pela rua Luiz Clementino e a avenida 16 de Novembro.

Durante o trajeto, os corredores puderam apreciar as praias do Chapéu Virado, Porto Arthur, Murubira e Ariramba, com retorno pela rua Doutor José Mariano e encerramento no Chapéu Virado.

A secretaria municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Carolina Quemel, esteve presente e participou da prova. Ao final, ela entregou os troféus aos primeiros colocados do masculino, feminino, às Pessoas com Deficiência (PCDs) e às maiores academias presentes.

Programação

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB), por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), estará neste ano no Verão 2023 com dezenas de atividades nos Distritos de Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e Cotijuba. As atividades têm realização da Sejel em parcerias com as agências distritais.

Na quinta-feira, dia 6, haverá a comemoração do aniversário de Mosqueiro com atividade especial do Brinca Belém para as crianças da ilha na Baia do Sol. Nas semanas seguintes durante todos os dias ocorrerão atividades de esporte e lazer para todos os gostos na arena da Sejel, na praia do Farol.

A população da ilha e os turistas poderão participar das aulas de ginástica, dança de ritmos, hidroginástica, aula de funcional, campeonato de futebol de areia e vôlei de praia. Além de ver competições de natação, rugby e novas modalidades na Arena da Sejel com futevôlei e, a febre esportiva, o beach tênis.

Texto: Vito Gemaque

Fonte: Agência Belém/Foto: Vito Gemaque