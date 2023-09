Corrida do Turismo oferece como prêmio passagem Belém/São Paulo

A Corrida do Turismo, em sua primeira edição, será realizada no dia 23 no Parque Estadual do Utinga [PEUT], com largada às 6h30. O percurso é de aproximadamente seis quilômetros. A chegada será no estacionamento da sede do Ideflor.

As inscrições podem ser realizadas de forma online no site www.raptorsadventure.com.br ou via pix direto com a organização, através dos contatos: (91) 991025979 Maurho ou (91) 983801421 Kathya. O prazo se encerra nesta quinta-feira (14), às 17h. A taxa é de R$89.

A prova, organizado pela Raptors Adventure Assessoria e Evento, tem como objetivo incentivar a prática de corrida de rua como forma de manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida.

PREMIAÇÃO

Os três primeiros colocados na categoria geral recebem troféus e as seguintes premiações: 1º lugar geral masculino e feminino [Passagem Ida e Volta Belém /São Paulo] para participar na Corrida de São Silvestre. Sem direito a inscrição na corrida e também sem hospedagem; 2º lugar geral masculino e feminino [Duas diárias no Resort de Salinópolis com acompanhante. Sem ser no final de semana]; 3ª lugar geral masculino e feminino [Duas diárias em hotel de Soure com acompanhante. Sem ser no final de semana.

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação