Corrida eleitoral I

As eleições majoritárias do ano passado ainda estão com os palanques montados em toda parte. Se, no governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, direitistas acusavam a oposição patrocinada pela esquerda, mais precisamente do PT e PSOL, de perseguição, agora, o feitiço vira contra o feiticeiro, posto que a direita está de olho, fiscalizando a tudo e a todos. Ao menor deslize…