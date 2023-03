Corrida eleitoral IV

Foi o caso, na semana passada, do lançamento da pré-candidatura do empresário petista João Batista, o JB, em Dom Eliseu, quase na fronteira do Estado do Pará com o Maranhão. Ele terá a missão, em outubro de 2024, de abater, pelo voto, o atual prefeito Gersilon da Silva Gama, candidato natural à reeleição. O lançamento da pré-candidatura de JB ocorreu há pouco mais de uma semana, durante reunião do diretório municipal petista naquele município.