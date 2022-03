Corrida Só Delas marca o início da programação municipal do Mês da Mulher

Por volta das 06h da manhã deste domingo, 06, foi dada a largada para o início do percurso de 7 Km da 1° Corrida Só Delas, idelizada pela empresa Chip Belém, com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) e Coordenadoria Municipal de Belém (Combel).

O evento esportivo, realizado no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), é a primeira atividade da programação para homenagear as mulheres do município, idealizada para ocorrer durante todo este mês de março.

A administradora, Kellins Pidner, 43 anos, conquistou o primeiro lugar e recebeu o troféu das mãos do Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que entregou também o troféu à segunda colocada, Rosimary Moura Brito, e para a que conquistou o terceiro lugar, Lídia Costa.

Para a vencedora da competição, a realização de eventos esportivos são importantes, pois promovem o bem-estar de todas e todos belenenses.

“Estou com o coração pulsando alegria. Ter chegago em primeiro lugar foi resultado do que treinamos diariamente. E esse tipo de incentivo é importante pra nós, ainda mais depois de uma pandemia”, comentou Pidner, acrescentando que “o exercício físico é de extrema importância para a nossa saúde, física e mental”.

O prefeito Edmilson Rodrigues foi homenageado pela organização do evento com a entrega do troféu Corrida Só Delas e de honra ao mérito da Corrida de Belém. Ele acompanhou a programação esportiva do início ao fim e observou que grande parte da cidade não percebe a força que tem o esporte, o amor pela corrida e a sua importância para saúde física e mental das pessoas.

Edmilson Rodrigues agradeceu a homenagem que recebeu da organização da corrida. “Quero agradecer pelo reconhecimento e o que for possível fazermos para esse tipo de evento será feito. O sentimento dessas pessoas não é de ganhar a medalha de campeão. É de ser campeão mesmo que não ganhe a medalha”, enfatizou.

Além da Sejel e Combel, as secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente, Fumbel e Guarda Municipal trabalharam de forma integrada. “É um dia de celebração para todas nós mulheres que estamos aqui nesse evento que promove a nossa saúde física e mental”, enfatizou a titular da Sejel, Carolina Quemel.

Programação para homenagear a mulher belenense segue todo o mês de março

“Esta corrida abre as nossas atividades do mês de março, que está cheio de atividades e serviços para as mulheres. No dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, teremos uma grande ação de orientação jurídica, serviços destinados à mulher nas áreas da saúde, alimentar, da beleza e cultura”, informou a titular da Combel, Lívia Noronha.

A programação ocorrerá no estacionamento do Ver-o-Peso, a partir das 8h, com diversos serviços de saúde (consulta de enfermagem, exame preventivo de colo de útero-PCCU e testagem rápida), alimentação, aulas de dança, serviços de orientação jurídica e atrações musicais.

Para esse dia, está marcado o lançamento da campanha permanente contra a importunação sexual no transporte coletivo, uma parceria da Combel e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Ainda como parte da programação do Dia da Mulher, a Combel distribuirá, ao longo do mês de março, absorventes para a população em diversos bairros da cidade, além de promover debates sobre a dignidade menstrual. Os bairros contemplados com as entregas serão Águas Lindas e Jurunas e também as moradoras do Distrito de Icoaraci.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa