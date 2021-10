Corsair possui ‘ventilador’ de 500mm para computadores com RGB

Na última quinta-feira (21), um curioso produto da Corsair chamou a atenção das redes sociais, ganhando repercussão após uma publicação do canal Gamers Nexus, no YouTube. A novidade trata-se do “ventilador” de 500 mm para computadores que, além de um peculiar tamanho, também possui iluminação RGB para completar seu visual.

Naturalmente, o modelo trata-se de uma brincadeira da empresa e, por este motivo, também é uma edição única em todo o mundo. Chamado “LL 500mm RGB”, o “ventilador” exige uma alimentação de 10W para funcionar e entrega, no melhor dos casos, uma máxima de 290 rotações por minuto, segundo as avaliações do Gamer Nexus.

Embora os especialistas do canal tenham testado a eficiência do modelo, os resultados provavelmente não surpreenderam o público. Os benefícios oferecidos pelo “ventilador” da Corsair equivalem aos modelos tradicionais utilizados no arrefecimento doméstico, diminuindo a temperatura da CPU avaliada em 21%, que alcançou 48 °C com esta solução.

Em comparação, apenas remover a proteção lateral do gabinete e manter os ventiladores comuns desligados resultou em uma temperatura média de 61 °C — assim, a diminuição de quase 13 °C oferecida pelo modelo ainda é bem-vinda, apesar de ineficiente. Confira o vídeo na íntegra, em inglês:

O desempenho, embora não cause surpresas, ficou aquém do esperado até mesmo para a “invenção”. Conforme explicam os especialistas do canal, o problema do modelo pode ser explicado pela falta de potência em seus motores — que, inclusive, precisaram ser reparados antes do início dos testes. Esta característica, somada ao extravagante tamanho, auxilia na conclusão de que o “LL 500mm RGB” foi concebido como uma piada visual, sem muitas pretensões funcionais.

Quando revelado pela Corsair, ainda em agosto deste ano, o modelo foi utilizado como uma sátira para a linha de pensamento “quanto maior, melhor”. Através do exagero, a empresa provou que o tamanho dos ventiladores não deve ser a primeira preocupação dos usuários que buscam o melhor desempenho possível.

Introducing the latest in Fan technology, the highest performing Corsair Fan we will ever make: The Corsair LL 500mm RGB#CorsairFanWeek pic.twitter.com/t7DCgMMvVI — CORSAIR (@CORSAIR) August 24, 2021

Fontes

Gamer Nexus – YouTube