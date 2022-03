Cortadores de cana encontram corpo de jovem com cabeça decepada em Parauapebas￼

Na noite da última segunda-feira (28), por volta de 20h, cortadores de cana encontraram o corpo de Ronielson da Silva Moreira, 22 anos, com a cabeça decepada, enterrado em uma cova rasa, próximo ao Residencial Minha casa Minha Vida, Bairro Nova Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o achado macabro. O Corpo de Bombeiros chegou ao local, cavou e encontrou o corpo, em avançado estado de decomposição, com a cabeça ao lado. Os olhos do jovem estavam arregalados, demonstrando que ele teve a cabeça decepada enquanto estava vivo.

Ronielson Moreira estava com os pés e mãos amarrados. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames cadavéricos. A Polícia Civil investiga o caso, porém acredita-se que a vítima tenha ligação com uma facção criminosa. Maria Vanda Ribeiro da Silva, mãe do jovem, reconheceu o corpo.

Fonte: Portal Debate