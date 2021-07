Corte Arbitral do Esporte libera Natasha Rosa para disputar Olimpíada

Pesista foi julgada após teste dar positivo para substâncias proibidas

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) informou nesta quinta-feira (22) que a Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) liberou Natasha Rosa para disputar a Olimpíada de Tóquio (Japão). A pesista da categoria até 49 quilos será a primeira brasileira a competir na modalidade. A estreia será nesta sexta-feira (23), a partir das 21h50 (horário de Brasília), no Fórum Internacional da capital japonesa.

Em maio, Natasha testou positivo para hidroclorotiazida e cloraminofenamida, diuréticos proibidos pela Agência Mundial Antidoping (Wada, sigla em inglês). Foram dois resultados adversos – um colhido fora do período de competições e outro no Pan-Americano de Levantamento de Pesos, em Santo Domingo (República Dominicana). Suspensa preventivamente pela Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF, sigla em inglês), ela foi considerada elegível pela Agência Mundial de Testagem (ITA, sigla em inglês) no mês seguinte.

Por conta do posicionamento no ranking olímpico, a brasileira foi inscrita nos Jogos, mas a participação dependeria de análise da Divisão Antidopagem do CAS. Segundo nota da CBLP, o julgamento ocorreu esta semana. Os árbitros avaliaram que as substâncias encontradas no suplemento que Natasha consumia ocorreram por “provável contaminação”, o que resultou na punição de um mês – já cumprida – por não ter preenchido o documento com a listagem de suplementos que utilizava na época.

“Ela está bem, está muito melhor do que a gente pensava nos treinos que fizemos juntos antes de ela viajar. Tudo o que aconteceu abalou muito ela. [Disputar uma Olimpíada] É o sonho de qualquer atleta. É bastante nova, primeira participação, um começo de caminho. O objetivo é fazer uma boa competição, pegar segurança, pegar experiência”, projetou o técnico de Natasha, Dragos Stanica, no comunicado da CBLP.

A brasileira terá 13 adversárias na luta por uma medalha. Cada atleta faz até seis levantamentos, sendo três no arranco (onde se ergue a barra de uma vez, acima da cabeça) e três no arremesso (no qual o competidor levanta a barra sobre os ombros e a apoia no peito). O resultado dos pesistas consiste na soma dos pesos de arranco e arremesso.

Além de Natasha, o Brasil tem Jaqueline Ferreira como representante na modalidade, na categoria até 87 kg. Principal pesista do país, Fernando Reis caiu no doping em um exame feito em junho, dias antes do embarque para Tóquio, ficando fora dos Jogos.

Edição: Marcio Parente

Por Lincoln Chaves – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo