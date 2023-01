Cortejo com corpo de Pelé passa na rua da mãe e da irmã dele

Terminado o velório de Pelé, na Vila Belmiro nesta terça-feira (3), foi dado início do cortejo com o corpo do ídolo máximo do futebol brasileiro pelas ruas da cidade de Santos. O principal destino era o Canal 6. Nesta avenida vive a mãe do Rei Pelé, dona Celeste, e a irmã Maria Lúcia. No portão da casa, foi colocada uma Bandeira do Brasil.

O caixão com o corpo de Pelé saiu do gramado às 10h15 e deixou a Vila Belmiro pelo portão 4, partindo às 10h25 para dar início ao cortejo fúnebre sob aplausos dos fãs. O percurso em Santos começou no Canal 2, passando pelo Canal 6 e terminará no Memorial Necrópole Ecumênica. Ele será sepultado no mausoléu no primeiro andar dentro do cemitério mais alto do mundo.

Durante a celebração da missa no encerramento do velório, ainda na Vila Belmiro, foi dito que dona Celeste não tem plena noção da morte do filho. Em frente à casa da família, no Canal 6, milhares de pessoas se aglomeravam para acompanhar o cortejo. Uma bandeira com os dizeres “Pelé Eterno” decorava uma das janelas da casa.

Em dado momento, a irmã de Pelé, Maria Lúcia, apareceu na janela e na varanda da casa e foi muito aplaudida pelos fãs do Rei. O público entoou o nome de Pelé e recebeu o agradecimento da emocionada Maria Lúcia. A irmã de Pelé não conteve as lágrimas. Da varanda da casa da mãe do Rei, familiares dele pediram que o público entoasse um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.

Pelé estava internado desde o último dia 29 de novembro. O Rei do Futebol deu entrada no hospital em virtude de uma infecção respiratória que teve após contrair Covid-19 e também para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Ele faleceu aos 82 anos.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Eduardo Martins/Ag News