Coruja-do-mato já pode ser visitada no Mangal das Garças 

Após passar por um período de quarentena, a coruja-do-mato que habita a alguns meses no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, agora já pode ser vista pelos frequentadores em um passeio que acontece de terça- a sexta, às 9h com um técnico ambiental.

Chamada de Nairóbi, a coruja chegou ainda filhote, na qual foi resgatada pelo batalhão de polícia ambiental após cair do ninho, a ave passou por diversos exames, fez tratamento para diminuição da fratura em um dos pés, causa pelo acidente, mesmo com todo o aparato e cuidado, não foi possível reajustar o osso fraturado da maneira correta.

Devido a falta de condição de ser liberada no habitat natural, a coruja foi mantida no Parque, sob os cuidados da equipe técnica.

O biólogo do Mangal das Garças, explicou que o principal motivo pelo qual a coruja não pode ser reintegrada na natureza é pelo fato dela precisar das garras para fazer a captura da presa para se alimentar, uma vez que a ave não tem como caçar e fisgar outros animais, por isso, ela não teria como sobreviver. “A maioria das histórias destes animais tem uma certa similaridade. Eles são resgatados, em sua grande maioria, pelo BPA. Seja por acidentes, seja por maus-tratos. Buscamos fazer um trabalho de preservação e educação ambiental de excelência ao acolher estes animais, lhes dando a dignidade que merecem”, comenta.

Programação diária no Mangal das Garças:

– Alimentação das Iguanas no caminho para o farol – 8h30

– Alimentação das Tartarugas e peixes no lago – 9h

– Passeio com a coruja Nairóbi: de terça a sexta, às 9h

– Alimentação das garças no Recanto da Curva: 11h, 15h, 17h30.

– Soltura das borboletas no Borboletário: 10h e 16h (monitorado)

– Apresentação das aves do Viveiro das Aningas – 16h30

– Passeio da coruja Olívia – 17h

Serviço: Para entrada e permanência no local, é obrigatório usar máscara e apresentar, na entrada do espaço, a carteira de vacinação com as duas doses em dia e um documento com foto.

Foto: Divulgação