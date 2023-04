Corujão da Saúde atende a população carente do bairro do Paar, em Ananindeua

A costureira Suely de Fátima, de 52 anos, trabalha durante pela manhã e tarde e destaca a facilidade que teve para ser atendida no Corujão da Saúde. “Como eu moro aqui no PAAR, eu vim andando pra cá com a minha neta. Não demoramos nem 5 minutos e agora estamos aqui tendo diversos atendimentos. Então, é muito importante essa realização da prefeitura para que nós trabalhadores possamos ser atendidos pela parte da noite”.



Das 17h às 21h de quarta-feira, 05, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), realizou mais um Corujão da Saúde. A ação da vez foi destinada aos moradores do Paar e proximidades.



O objetivo da campanha é conseguir atender aos usuários do município, que não têm tempo ou não conseguem ir às unidades básicas de saúde durante o dia, para que consigam ser atendidos no horário da noite, durante o Corujão da Saúde.



“Eu aproveitei que vim aqui com a minha neta e estamos fazendo várias coisas. Primeiro eu fui pedir algumas informações no atendimento do Conselho Tutelar, que me tiraram algumas dúvidas, depois fiz testes de IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), fiz limpeza de pele, que é uma coisa que não é barata em outros lugares, e minha neta veio fazer limpeza de dente. Tudo gratuito”, ressalta Suely de Fátima.

Isso porque esta foi a décima ação do projeto, na qual a Prefeitura ofertou testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, consultas médicas especializadas em clínico geral; consultas de odontologia; atendimentos psicológicos; vacinação contra Covid-19, HPV, Menigo C, H1N, ACWY e sarampo; e aferição de pressão e de glicemia; entre outros serviços.



Fabíola Medeiros da Silva, coordenadora municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher estava no local. “Trouxemos aqui no PAAR, os mesmos serviços que já oferecemos em todos os outros bairros por onde o Corujão da Saúde já passou. No meu caso, a ideia é oportunizar que essas mulheres que passam o dia trabalhando ou cuidando da família, por exemplo, possam vir aqui neste horário de 17h às 21h, para que elas possam fazer exames, como o exame de PCCU (teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero).

A equipe da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), também esteve presente na ação com os serviços de atualização e inscrição no Cadastro Único.

Foram ofertados, também, atendimentos estéticos, como corte de cabelo, limpeza de pele, designer de cílios e sobrancelha para a população. Alem disso, atendimentos jurídicos.

