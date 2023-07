“Corujão da Saúde” entrega 89 óculos no Aurá, em Ananindeua, na Grande Belém

A Prefeitura de Ananindeua, através do “Corujão da Saúde”, entregou, anteonteom, quinta-feira, 20, 89 óculos de grau para usuários da rede municipal de saúde que participaram da ação itinerante realizada em maio de 2023. Até o momento, mais de 2.400 óculos foram entregues, beneficiando muitos que não tinham condições de adquirir um par. A entrega aconteceu na Arena Show no bairro do Aurá. Estiveram presentes na cerimônia o presidente da Câmara de Ananindeua e prefeito em exercício, Rui Begot, a Secretária de Saúde do Município, Dayane Lima, vereadores e moradores da comunidade.



Rosilene Soares Alencar, Cozinheira, estava na expectativa de receber o acessório e comentou o quanto a Ação realizada pela prefeitura era benéfica à população: “Estava precisando trocar de óculos faz 2 anos, Eu vi que ia ter essa Ação aqui no Aurá e vim. Achei ótima essa iniciativa da Prefeitura e espero que continue, nem todos têm condições de mandar fazer os óculos, dependendo do grau são caríssimos. Então essa oportunidade que o Prefeito nos proporciona é maravilhosa, tomara que continue”. afirmou.



Rui Begot, presidente da Câmara de Ananindeua e prefeito em exercício, frisou a importância das Ações da Prefeitura para com a população de Ananindeua. “Estou representando nosso Prefeito, Dr. Daniel, que está ausente por motivo de viagem a trabalho, mas quero salientar o quanto se faz importante essas ações para a nossa população que tanto necessita de carinho e cuidados”, declarou.



Dayane Lima, Secretaria de Saúde, destacou a importância do Programa “Olhar Ananindeua”, que faz a distribuição gratuita de óculos para os pacientes que são aptos a receber o acessório, após a consulta realizada com o Oftalmo nas Ações realizadas pela Prefeitura: “Agradecemos a parceria com a Líder Comunitária que fizemos em conjunto essa Ação, esse olhar pelo bairro, pelos moradores. Repetindo as palavras do Prefeito, a gente vê um óculos, é simples, mas para quem ganha um salário faz uma grande diferença. Se vocês verem a qualidade dos óculos, são resistentes e lentes de ótima qualidade. Demonstra o amor e carinho que o Doutor Daniel tem por vocês. Tenham como uma singela lembrança, mas como um importante artefato para o dia a dia de vocês. Tenham certeza que nós (da prefeitura de Ananindeua) estamos aqui para cuidar de vocês”.

CORUJÃO DA SAÚDE

É uma das ações itinerantes da Prefeitura de Ananindeua em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) para atender os usuários em horários noturnos, facilitando o acesso a serviços de Atendimento Básico. Durante este período já foram realizados mais de 19 mil atendimentos de clínica geral, oftalmologia, aferição de PA e glicemia, testes rápidos, entre outros.

O “Corujão da Saúde” acontece sempre às quartas-feiras, no horário de 17 a 21h em bairros de Ananindeua escolhidos estrategicamente.

Imagens: Ascom/PMA