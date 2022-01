Cosanpa abre inscrição nesta sexta-feira para curso gratuito aos moradores de Santarém

Nesta sexta-feira, dia 21, os moradores de Santarém, da região baixo amazonas, que tiverem o interesse em participar do curso de agente de portaria, terão a oportunidade de realizar sua inscrição na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Romana Leal, no horário das 14h ás 15h.

O curso será gratuito e está sendo promovido pelo setor de programas sociais da companhia de saneamento do Pará (Cosanpa), que realiza ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras em andamento.

São 20 vagas disponíveis, e os interessados em participar é necessário ser morador do município, ter mais de 18 anos e levar os seguintes documentos, originais e cópias: RG, CPF e do comprovante de residência.

O curso está programado para acontecer no dia 24 até o dia 28 de janeiro, de 14h ás 18h na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Romana Leal.

As obras de ampliação do sistema de abastecimento de Santarém seguem em andamento. O Governo do Estado do Pará, por meio da Companhia de Saneamento do Pará, investe cerca de R$ 150 milhões na perfuração de seis poços, construção de cinco reservatórios e 300km de novas redes para ampliar o abastecimento de água para mais de 20 bairros.

Foto: Reprodução Ilustração Ricardo Amanajás / Agência Pará