Cosanpa abre inscrição para curso de doces e salgados para moradores de Castanhal

A partir de terça-feira (06) a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), abre as inscrições para o curso gratuito de doces e salgados.. A atividade faz parte do projeto do setor de programas sociais da Companhia, que promove ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras em andamento.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (07), no horário das 08h ás 12h e de 13h ás 16h, no CRAS Propira, localizado na Rua Pedro Ulisses, s/n, bairro São José, em Castanhal. Ao todo são 20 vagas disponíveis.

Para participar, é necessário ser morador do município, ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino médio e apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência.

O curso será realizado de 12 a 14 de dezembro, das 08h às 12h (manhã), e 13h às 17h (tarde), no CRAS Propina, mesmo lugar da inscrição.

As obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Castanhal, nordeste do estado segue a todo vapor. Estão em andamento as obras nos setores Jaderlândia, Santa Catarina, Estrela, Comandante Assis, Usina, Caiçara e Imperador.

O Governo do Pará investiu mais de R$ 13 milhões em obras no Setor Cohab, um dos seis setores do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água de Castanhal, que está em andamento. A obra completa está orçada em R$ 105 milhões, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2023.

Foto Ilustração: Adobe/ APP