Cosanpa abre inscrição para curso gratuito em Castanhal

Com o objetivo de oferecer qualificação profissional para a comunidade de Castanhal, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) abriu nesta quarta-feira (04) as inscrições gratuitas para o curso de manicure e pedicure destinadas para os moradores do município.

Os interessados em participar devem ficar atentos as datas, que iniciam hoje (04) e segue até o dia 06 de maio, no horário das 8h ás 12h e de 13h ás 17h, para realizar sua inscrição. O local de inscrição é na Escola M.E.F Madre Maria Viganó, localizado na Tv. Ipiranga, S/N, Bairro Nova Olinda.

A capacitação profissional é oferecida por meio do setor de programa Sociais da Cosanpa, que realiza ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras da Companhia em andamento.

Os critérios de participação no curso, é possuir mais de 18 anos e apresentar no ato de inscrição originais e copias do RG, CPF e comprovante de residência. A previsão de inicio do curso é entre os dias 9 a 13 de maio, no mesmo local das inscrições, das 13h ás 17h.

O município de Castanhal está recebendo obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, da Cosanpa, que incluem a construção de cinco novas estações de tratamento de água (ETA) para melhorar o fornecimento de água aos residentes do município.

O investimento da obra totaliza o valor de R$ 105 milhões, em beneficio de 65 mil moradores de diversos bairros.

Foto: Reprodução cosanpa.pa