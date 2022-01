Cosanpa abre inscrições gratuita para curso em Castanhal

O setor de programas sociais da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que realiza ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras em andamento, está ofertando curso gratuito.

A partir desta quarta-feira (12) estarão abertas as inscrições para o curso de confecção de bolos artesanais, em Castanhal. Serão disponibilizadas 20 vagas, os interessados devem se inscrever até o dia 14 de janeiro, de 8h ás 17h, no escritório da Cosanpa, na Avenida Presidente Vargas, n° 218.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e levar os seguintes documentos: originais e cópias do RG, CPF e do comprovante de residência.

O curso vai ser ministrado do dia 18 ao a 21 de janeiro, de 8h ás 12he de 13h ás 17h, será na Igreja Santa Clara, S/N, Bairro Rouxinol.

Sobre as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, cinco canteiros de obras para a construção das cincos novas estações de tratamento de água para melhorar o abastecimento para os moradores do município paraense. O investimento é de R$ 105 milhões e benefíciará 65 mil moradores de diversos bairros, como o Jaderlândia, Imperador, Caiçara, Estrela, Cristo Redentor, Usina, Comandante Assis, Santa Catarina e Cohab.

Foto: Reprodução Arquivo – Cosanpa / Arquivo Ascom