Cosanpa abre inscrições para curso de manicure e pedicure em Alter do Chão  ￼￼

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) abrirá inscrições, nesta quarta-feira (07), para o curso gratuito de manicure e pedicure em Alter do Chão, Santarém. A ação faz parte do projeto executado pelo setor de programas sociais da Companhia, que promove trabalhos educativas e sociais nos municípios onde há obras de melhorias em andamento.

Serão disponibilizadas 20 vagas e os interessados poderão se inscrever nesta quarta-feira (07), às 9h , no canteiro de obras do Consórcio Alter Borari, localizado na rua do Saire s/n, bairro União.

Para participar é necessário ser morador do município, ter mais de 18 anos, concluído o ensino médio e apresentar os documentos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e certificado de conclusão do Ensino Médio.

O curso será realizado de 12 a 16 de junho, de 14h às 18h, na sede do Santo Antônio Futebol Clube, ocalizado na travessa Antônio Alves s/n, entre rua Prof Juvêncio Navarro e rua 06 de Março.

Serviço:

Inscrições: 07 de junho

Horário: 9h

Local: canteiro de obras do Consórcio Alter Borari, localizado na rua do Saire s/n, bairro União.

Documentos Necessários: RG / CPF / Comprovante de residência / Comprovante de Conclusão Ensino Médio (originais e cópias).

Curso: Manicure e pedicure

Data: 12 a 16 de junho

Horário : 14h às 18h

Local: Sede do Santo Antônio Futebol Clube, localizado na travessa Antônio Alves s/n, entre rua Professor Juvêncio Navarro e rua 06 de Março, em Alter do Chão.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação