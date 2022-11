Cosanpa abre inscrições para oficina de arranjos natalinos em Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), vai abrir nesta sexta-feira (25) as inscrições para a oficina de arranjos natalinos com materiais recicláveis destinada a moradores do município de Belém.

Interessados em ocupar uma das vagas, basta realizar sua inscrição a partir das 14h na IX Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua Carlos Drumond de Andrade, n° 76, bairro da Marambaia, em Belém.

As oficinas são gratuitas e oferecidas pelo setor de Programas Sociais da Cosanpa, responsável por ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras da Companhia em andamento.

Para participar do curso, é necessário ter entre 18 e 60 anos e apresentar no ato de inscrição originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Ao total são 20 vagas para o curso, que começa entre os dias 29 de novembro e 06 de dezembro, no mesmo local de inscrição, no horário das 14h às 18h.

Foto: Ascom Cosanpa