Cosanpa apresenta investimentos durante encontro com moradores de Santarém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), em Santarém, no Baixo Amazonas, recebeu na sede da empresa moradores dos bairros Esperança, Santarenzinho, Maracanã e Elcione Barbalho. O encontro teve o objetivo de ouvir demandas, necessidades sobre os serviços de abastecimento e principalmente, apresentar os trabalhos que seguem para melhorar o fornecimento de água nessas áreas da cidade.

De acordo com o gestor da Cosanpa na Regional do Baixo Amazonas, Adalberto Anequino, reuniões como essa são necessárias para as comunidades entenderem o andamento dos trabalhos da Companhia. “Uma orientação da diretoria da Cosanpa é que nossa unidade esteja sempre de portas abertas para receber os moradores, dialogando sempre, principalmente para acompanharmos de perto as necessidades dos nossos consumidores. A partir desses encontros, nós criamos ações específicas para melhorar a prestação de serviço para cada caso apresentado”, pontuou.

A previsão da Cosanpa é iniciar no primeiro semestre de 2023, estratégias necessárias para garantir fornecimento de água com qualidade nas áreas que ainda passam por algumas limitações. Será feita a interligação de um novo poço, que vai garantir o abastecimento regular nos bairros Conquista, Maracanã 2, Elcione Barbalho e parte do Alvorada.

Com os moradores do Esperança ficaram definidas de imediato ações emergenciais, como a interligação do sistema do Aeroporto Velho, que abastecerá os dois bairros. Ainda sobre o bairro, ficou definido no encontro que serão criados novos projetos para atender as necessidades das comunidades, sempre com o intuito de garantir o abastecimento adequado e de qualidade para a população santarena.

“Em lugares que encontramos dificuldades com o acesso, nossos caminhões-pipas passam regularmente abastecendo as caixas-d’água dos moradores, isso ocorre nos bairros: Nova Vitória, Maracanã, Elcione e Santarenzinho, lugares esses que já passam por obras com previsão de serem inauguradas brevemente”, ressaltou Anequino.

Na oportunidade foram apresentados também aos moradores os projetos de investimentos na ampliação do sistema de abastecimento da cidade, que seguem em execução.

Investimentos – A Cosanpa também executa em Santarém serviços de implantação do novo Sistema de Abastecimento de Água na cidade, no Baixo Amazonas.

O projeto contempla a construção de 13 poços profundos (250 m), 3 casas de química, construção de 7 reservatórios apoiados (RAP) e revitalização de dois, no total de 2450 m³, edificação de 3 reservatórios elevados (REL) e revitalização de um, no total de 1.200 m³, além da implantação de adutora de água tratada e outra de água bruta.

As obras entregarão também mais de 25 mil ligações domiciliares, com a implantação de 18.287 hidrômetros.

Os investimentos no município estavam paralisados desde 2016 e a população sofria com a escassez de água, e há anos aguardava melhorias no sistema e, ainda, novas obras na rede de esgoto.

Em outubro de 2019, a execução dos serviços de saneamento foi retomada. De acordo com a Cosanpa, o projeto é um investimento de quase R$ 180 milhões do Governo do Pará em benefício de 150 mil habitantes de Santarém. A entrega do sistema de abastecimento de água está prevista para junho de 2024.

Texto: Meliny Campos/Ascom Cosanpa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação